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Доба на Донбасі: поранено чотирьох захисників

Соломія Головіна

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Минулої доби, 8 травня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримало четверо українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, безпілотних літальних апаратів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

«Наші воїни вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», – наголошують у штабі.

Нагадаємо, 7 травня збройні формування РФ 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Шестеро українських захисників зазнали поранень.

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