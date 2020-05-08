На Донбасі постраждало шестеро українських захисників

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Шестеро українських захисників зазнали поранень. Про це Львівському порталу повідомили у центрі Операції об’єднаних сил.

За даними відомства, внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, наші підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Відтак ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

За даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.