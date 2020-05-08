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На Львівщині 84% жінок – це матері

Вероніка Рой

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У другу неділю травня відзначають День матері.

У Львівській області проживає 1,3 млн жінок – 53% від усього населення. Більше 84% жінок – мами. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Як повідомляється, матерями у 2019 році стали 21575 жінок, з них 58% – мешканки міст, а 42% – проживають у сільській місцевості. Також минуло річ народилось 21 803 дитини, у тому числі 11 186 хлопчиків та 10 617 дівчаток. Серед народжених – 658 двійняток та 18 трійняток.

Середній вік жінок, що стають матерями, зріс з 26 років у 2010 році до 28 років у 2019 році.

Крім цього минулого року 45% жінок стали матерями вперше, 39% – народили другу дитину, 12% – третю і лише 4% жінок – четверту і наступну дитину.

Нагадаємо, традиційно у другу неділю травня відзначають День матері. Цьогріч це свято припадає на неділю, 10 травня.

До слова, раніше Львівський портал дані про найпопулярніші імена дітей, про кількість народжених трійнят та двійнят 2019 році в області та про середній вік породілль. Детальніше читайте тут.

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