Вуличний художник Бенксі намалював для лікарні картину про медсестру-супергероя

Нова робота відомого вуличного художника Бенксі з’явилася в англійській лікарні в місті Саутгемптон. Про це повідомляє УП з посиланням на ВВС News.

Монохромну роботу розміром 1 квадратний метр вивісили у фойє лікарні біля відділення швидкої допомоги.

На ній зображено хлопчика, що грається іграшкою медсестрою-супергероєм біля сміттєвого кошика, в якому лежать моделі Бетмена і Спайдермена.

Художник залишив записку працівникам лікарні, в якій написано: «Дякую за все, що ви робите. Сподіваюся, це (картина, – ред.) трохи додасть барв цьому місцю, навіть попри те що вона чорно-біла».

Як повідомляв Львівський портал, станом на 7 травня у світі на коронавірус вже захворіли 3 848 994 людини. При цьому померли 265 905 осіб, а одужали – 1 317 085 людей. Що стосується Британії, то тут COVID-19 вже забрав життя понад 30 тисяч людей.