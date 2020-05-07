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Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ. Відповідний указ президент підписав 7 травня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

 

«Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – сказав Зеленський.

Цим же указом Зеленський вніс зміни до попередніх указів щодо Нацради реформ. Зокрема тепер до її склади входять:

  • голова Верховної Ради (за згодою);
  • прем’єр-міністр України;
  • перший віце-прем’єр-міністр;
  • віце-прем’єр-міністри та інші члени Кабінету міністрів, які очолюють міністерства — за погодженням із прем’єр-міністром;
  • секретар Ради національної безпеки і оборони;
  • керівник Офісу президента;
  • голова Виконавчого комітету реформ та його заступник;

А також за згодою до ради входять голова Нацбанку, голови комітетів Верховної Ради України, чотири представники від громадських об’єднань.

Заступником Саакашвілі президент призначив Олександра Ольшанського – український підприємець і громадський діяч у галузі інформаційних технологій, президент холдингу Internet Invest Group.

Також в указі вказано, що голову Виконкому ради і його заступника призначає президент. Зокрема, в указі прописані і функції голови Виконкому.

Відтак голова комітету «забезпечує виконання завдань» комітетом за окремими напрямками реформ. Також він представляє комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними президентом України, держоргани, місцевою владою, партіями та іншими організаціями. З цими ж органами і організаціями він «представляє рішення Нацради реформ».

Також голова Виконкому може створювати робочі групи для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ.

Львівський портал повідомляв, що раніше Володимир Зеленський пропонував Саакашвілі посаду віцепрем’єра з питань реформ.

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