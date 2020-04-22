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Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський запропонував експрезиденту Грузії та колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі стати віцепрем’єром уряду України з питань реформ. Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

 

Міхеіль Саакашвілі зазначив, що  мав розмову з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, протягом якої детально обговорювали всі питання, пов’язані з його можливою роботою в уряді.

«Я підходжу до цієї пропозиції та до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю в країні. Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах. Я представлю в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін як частину урядової програми уряду Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які з’явилися у мене як поза межами України, так і в період моєї роботи в Україні, ґрунтуючись як на позитивному, так і на негативному досвіді», – написав політик.

Також Саакашвілі сподівається використовувати свій міжнародний досвід, для того щоб бути корисним членам урядової команди.

«В тому числі у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, посилити престиж України та її інтеграцію з міжнародними спільнотами, щоб відстояти в першу чергу інтереси українського народу і сприяти прогресу в країні», – додав він.

Джерело Української правди повідомило, що призначення Саакашвілі Верховна Рада може розглянути вже у п’ятницю. Інформацію щодо кандидатури Саашкашвілі підтвердила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Як повідомляв Львівський портал, Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу Петра Порошенка та повернув громадянство екс-очільнику Одеської облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі.

Фото: РБК-Україна

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