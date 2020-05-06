У Львові до Дня матері жінкам виплатять матеріальну допомогу

Щорічно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. З цієї нагоди матерям дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, та неповнолітнім матерям виплатять одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, у 2020 році одноразову виплату отримають 70 матерів дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів і неповнолітніх матерів, у розмірі 700 грн кожна. На ці потреби у міському бюджеті Львова передбачено 49 тисяч гривень.

Одноразову матеріальну допомогу в розмірі 2 тисячі гривень отримає й матір учасника бойових дій, який загинув під час війни на території Республіки Афганістан.

«Також з нагоди Дня матері та Дня батька матеріальну допомогу виплатять матерям і батькам воїнів АТО/ООС, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та Героїв Небесної Сотні. Батькам Героїв нададуть виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Загалом у бюджеті Львова на ці потреби передбачено 390 тисяч гривень», – розповів начальник управління соціального захисту Ігор Кобрин.