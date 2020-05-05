У «Краковці» затримали контрабанду техніки Apple

Вночі 5 травня через пункт пропуску «Краковець» мешканець Львівщини намагався ввезти в Україну контрабанду 80 одиниць техніки Apple. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

У документах 43-річний водій вантажівки вказав, що перевозив з Нідерландів до Молдови картоплю.

Однак, в кабіні водія митники знайшли незадекларований товар: 60 мобільних телефонів,15 планшетів, 4 годинники та комп’ютер. Вся продукція компанії Apple. Про цей товар водій нічого не вказав у митній декларації та не заявив під час усного опитування.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Товари вилучили, а справу скерують до суду.

Зазначимо, незодавно у пункті пропуску «Краковець-Корчова» митники виявили у вантажному автомобілі, яким керував мешканець Львівщини, контрабанду AirPods та iPhone 11 загальною вартістю чотири мільйони гривень.

Фото: Галицька митниця