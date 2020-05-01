Мешканець Львівщини намагався провезти контрабанду AirPods та iPhone 11

У п’ятницю, 1 травня, у пункті пропуску «Краковець-Корчова» митники виявили у вантажному автомобілі, яким керував мешканець Львівщини, контрабанду AirPods та iPhone 11 загальною вартістю чотири мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

У пункт пропуску «Краковець-Корчова» з Республіки Польща прибув вантажний автомобіль під керування 44-річного мешканця Львівщини. До митного контролю чоловік подав товаро-супровідні документи, згідно з якими на адресу підприємства в місті Києві він перевозив сільськогосподарську техніку – культиватори.

Проте у працівників митниці виникли підозри про можливе переміщення товарів, які підлягають обов’язковому декларування та оподаткуванню. Тож автомобіль скерували в місце поглибленого огляду товарів та транспортних засобів. У кабіні водія у відсіках для особистих речей митники знайшли 400 навушників AirPods та 50 телефонів iPhone 11 Pro та 11 Pro Max. Загальна вартість товарів становить чотири мільйони гривень.

За цим фактом складено протокол за порушення митних правил. Телефони та навушники вилучено. Справу скерують до суду.

Як повідомляв Львівський портал, раніше також у пункті пропуску «Краковець-Корчова» працівники митниці знайшли в мікроавтобусі українця понад 230 контрабандних мобільних телефонів загальною вартістю понад мільйон гривень.

Фото: Галицька митниця