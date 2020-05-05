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Трьом спортсменам з Львівщини призначили президентські стипендії

Вероніка Рой

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Видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам призначили президентську стипендію. Серед них – троє представників Львівщини. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав учора, 4 травня, передає пресслужбі Львівської ОДА.

 

Президентську стипендію отримає чемпіон Європи 2019 року з настільного тенісу Віктор Дідух. Він – чемпіон Літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу та Заслужений тренер України. Займається настільним тенісом у Львівському регіональному центрі з фізичної культури і спорту людей з інвалідністю «Інваспорт».

Також отримує стипендію бронзова призерка чемпіонату світу 2019 року з фехтування на візках Наталія Морквич та її тренер Андрій Колесніков. Наталія – чемпіонка світу 2015 року з фехтування на візках. Брала участь в Паралімпійських іграх-2016. Андрій Колесніков – український фехтувальник, Заслужений тренер України, багаторазовий чемпіон і призер чемпіонатів України.

Зокрема, двоє спортсменів та один тренер отримають по 7 тисяч гривень стипендії.

Нагадаємо, у квітні 16 спортсменам Львівщини з олімпійських видів спорту за призові місця на чемпіонатах світу і Європи серед дорослих, молоді, юніорів та їх тренерам призначили стипендії президента України.

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