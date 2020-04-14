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Президент призначив стипендії 16 спортсменам та тренерам Львівщини: список

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський призначив стипендії видатним та перспективним спортсменам України з олімпійських видів спорту за призові місця на чемпіонатах світу і Європи серед дорослих, молоді, юніорів та їх тренерам. Серед тих, хто отримає грошову винагороду – понад 15 спортсменів та тренерів Львівщини. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 13 квітня, передає управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Зокрема, стипендію призначили:

  • двом львівським каратистам: бронзовому призеру чемпіонату Європи 2019 рокуСтаніславові Горуні та бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року серед молоді з карате Діані Шостак та, відповідно, їх тренеру Антону Нікуліну;
  • чемпіонці чемпіонату Європи 2019 року з вільної боротьби Аллі Черкасовій;
  • срібній призерці чемпіонату Європи 2019 року з велосипедного спорту Олені Старіковій та її тренеру Євгену Болібруху;
  • срібному призеру чемпіонату Європи 2019 року серед молоді з важкої атлетики Володимиру Гозі та його тренеру Андрію Гентошу;
  • срібному призеру чемпіонату Європи 2019 року у найближчій до дорослих віковій групі з вільної  боротьби Юрію Ідзінському та його тренеру Віктору Глібенку;
  • бронзовому призеру чемпіонату світу 2019 року у найближчій до дорослих віковій групі Данилу Стасюку;
  • бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року з вільної боротьби серед юніорокМарії Винник та тренеру Оресту Скобельському.
  • чемпіонці Європи 2019 року серед юніорок з кульової стрільбиЯні Чучмарьовій.
  • бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року серед молоді з веслування на байдарках і каноє Сергію Нагорномута його тренеру Михайлу Пацюрка.

 

 

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