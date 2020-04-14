Президент призначив стипендії 16 спортсменам та тренерам Львівщини: список

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії видатним та перспективним спортсменам України з олімпійських видів спорту за призові місця на чемпіонатах світу і Європи серед дорослих, молоді, юніорів та їх тренерам. Серед тих, хто отримає грошову винагороду – понад 15 спортсменів та тренерів Львівщини. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 13 квітня, передає управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Зокрема, стипендію призначили: