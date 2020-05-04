У заповіднику на Львівщині незаконно встановили капличку

У Миколаївському районі на території історико-культурного заповідника «Стільське городище», який є пам’яткою археології національного значення, місцеві мешканці незаконно звели постамент з бруківки і капличку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На території історико-культурного заповідника «Стільське городище», що в селі Дуброва Миколаївського району, місцеві жителі зробили насип, бетонні сходи та встановили фігуру Божої Матері. Роботи проводились без жодних дозволів від облдержадміністрації та Міністерства культури.

У ЛОДА повідомили, що звернуться до правоохоронців та сформують комісію, яка невдовзі виїде на місце та складе акт. Висновки будуть надіслані до Мінкульту.

«Без дозволів Міністерства культури не можна проводити жодних робіт на пам’ятках культури національного значення. І саме Мінкульт має відреагувати на порушення і визначити, як діяти далі з самовільно встановленим об’єктом. Це грубе порушення пам’яткоохоронного законодавства, тому саме поліція і прокуратура мають відреагувати», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Довідково:

До Заповідника належать пам’ятка археології національного значення «Стільське городище» VIII–X ст., городище-святилище в урочищі «Печера» і багатошарове поселення біля с. Ілів, пам’яткa природи та історії в урочищі «Диравець», печерні комплекси природного й антропогенного походження в урочищі «Лиса» або «Чорна Гора», давні гідротехнічні споруди на р. Колодниці, різночасові курганні могильники.

Територія історико-культурного заповідника «Стільське городище» знаходиться в межах Тростянецької ОТГ.

Фото: Facebook/ Володимир Беньо