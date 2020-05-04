У Львові в посилці на «Новій пошті» вибухнула навчальна граната

У понеділок, 4 травня, у відділені «Нової пошти» на вулиці Медової Печери в посилці вибухнула навчальна граната. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, близько 17:30 год. до поліції звернувся працівник відділення «Нової пошти» на вулиці Медової Печери у Львові. За його словами, у посилці, яку отримував один з клієнтів, були предмети, схожі на ручні гранати.

«Під час того як чоловік оглядав вміст відправлення, пролунав характерний звук, схожий на гучний хлопок. Потерпілих та пошкоджень майна немає», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що відправлення повинен був отримати 51-річний львів’янин. Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, проводиться перевірка.

Фото: поліція