Поліція затримала крадія, який «обчищав» дачні будинки

Поліцейські затримали зловмисника, причетного до серії крадіжок з дачних будинків на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили співробітники Жовківського відділення поліції, раніше судимий мешканець міста Дубляни причетний до щонайменше п’яти подібних крадіжок.

Зазначимо, що заяви від місцевих жителів про крадіжки надходили до поліцейського відділення протягом квітня. За словами постраждалих, зловмисник викрадав майно та особисті речі.

За фактом крадіжок відкрито кримінальні провадження. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших подібних кримінальних правопорушень.