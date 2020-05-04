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5 травня частина Львова залишиться без води

Ольга Денисяка

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У вівторок, 5 травня, через ремонт вулиці Шевченка мешканці Залізничного та Франківського районів залишаться без води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

5 травня проводитимуть планові перепідключення нових водопроводів на вулиці Шевченка. Відтак з 10:00 до 16:00 год. буде призупинено подачу води в Залізничний і Франківський райони.

Зокрема, водопостачання буде призупинено до вулиць: Татарбунарська — Моринецька — Яворівська — Кирилівська — Шевченка (парна сторона від № 2 до № 164, непарна сторона від № 11 до № 115) — Луцького — Юнакієва — Бортнянського — Єрошенка — Золота — Гуні — Турянського — Яцкова — Скляна — Сосенка — Пстрака — Хорватська — Шведська — Клепарівська — Я. Мудрого — Магазинова — Гушалевича — пл. Кн.Святослава — О. Степанівни — Кв. Основ’яненка — Сорохтея — Комарова — Ясна — Залізнична — Стороженка — Чоловського — Щекавицька — Бр. Міхновських — Вернигори — М. Вовчка — Морозенка — Кооперативна — Одеська — Голубовича — Хотинська — Коротка — Стародубська — Перова — Городоцька (парна сторона від № 44 до № 110, непарна сторона від № 85 до № 151) — Озаркевича — Сєченова — Шептицьких — Війтовича — пл. Кропивницького — Меретина — Ангеловича — Шептицького — Карпінського — Архітекторська — Бібліотечна — Професорська — пл. Шашкевича — Технічна — Рилєєва — Матейка — Новаківського — Устияновича — С. Бандери — Тобілевича — Чернівецька — пл Двірцева — Головацького — Декарта — Одеська — Шараневича — Затишна — Чупринки — Мельника — Васильківського — Гер. УПА — Опільского — пл. Липнева — Сорохтея — Горської — Сар’яна — Федьковича — Антоновича (парна сторона від № 4 до № 48, непарна сторона від № 7 до № 37) — Русових — Старицького — Єфремова — Н. Світ — Глибока — Політехнічна.

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