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У Львові хулігани пограбували перехожого

Ольга Денисяка

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У суботу, 2 травня, близько 16:00 год. на вулиці Любінській у Львові двоє хуліганів вкрали у перехожого мобільний телефон. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

2 травня до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що на вулиці Любінській двоє чоловіків вкрали у нього телефон. Потерпілий запам’ятав невідомих та чітко їх описав.

Наступного дня близько 14:00 год. на вулиці Петлюри патрульні звернули увагу на двох осіб, опис яких збігався з описом вчорашніх грабіжників. Побачивши службову автівку чоловіки почали втікати.

«Патрульні наздогнали їх та повідомили причину зупинки. Спочатку вони усе заперечували, однак згодом підтвердили, що дійсно, вчора мали конфлікт з перехожим за раніше вказаною адресою, однак про зникнення телефону їм нічого невідомо», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що обидва громадянина віком 30 та 31 рік раніше притягались до відповідальності за вчинення крадіжок, грабежу та зберігання наркотичних речовин.

Фото: поліція

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