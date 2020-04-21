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У Львові перенесли святкування Дня міста

Наталя Дуляба

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Через коронавірусний карантин у Львові перенесли святкування Дня міста, яке щороку відзначають у першу неділю травня. Про це сьогодні, 21 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

«Пандемія коронавірусу вносить корективи не тільки в наші щоденні звички, але у плани на рік. День міста, який ми звикли святкувати у першу неділю травня, цього року змушені перенести. Дату святкування повідомимо вже після карантину», – написав мер.

Андрій Садовий також додав, що разом зі святкуванням Дня міста переносять і відзначення почесними нагородами Львова: «Львів’янин року», «Почесний львів’янин» і «Шляхетна родина».

Зазначимо, цьогоріч Львів святкує своє 764-річчя. Минулого року День міста гучно святкували у стилі ретро.

З нагоди свята Львовом пройшла традиційна театралізована хода. Якою вона була у 2019 році, дивіться тут.

Фото: Дивись.інфо

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