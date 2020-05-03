Саакашвілі «створює для багатьох навколо дискомфорт», – Гончарук

Поява колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в українському уряді була б логічною, але цей політик «створює для багатьох навколо дискомфорт», заявив колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Радіо Свобода.

«Саакашвілі – яскравий реформатор. Я думаю, що такі речі, як приватизація, дерегуляція значно пришвидшилися б. У нього багато енергії – він точно не сидів би, склавши руки, точно голосно критикував би корупцію. Я думаю, що у зв’язку з тим, що останнім часом все частіше лунають корупційні історії і скандали, і команду президента звинувачують у цьому, з цієї точки зору, логічна поява такої яскравої фігури», – зазначив Олексій Гончарук.

Водночас колишній голова уряду вказав, що «багато хто розуміє, що він – людина конфліктна», що «створює для багатьох навколо дискомфорт».

«Тому тут є плюси, очевидно, і мінуси. Він – такий «криголам». Він точно намагався б по цілій низці напрямків робити реформи. І це точно позитив», – додав Гончарук.

Львівський портал повідомляв, що 22 квітня колишній президент Грузії й ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтвердив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем’єром із питань реформ в українському уряді.