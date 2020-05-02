За кордоном 164 українці хворіють коронавірусом

Станом на 1 травня за кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебувають 164 українці. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

У повідомленні йдеться, що найбільше українців лікуються в Італії. Там наразі проходить лікування 121 громадянин України.

Окрім того, українці лікуються від COVID-19 в Німеччині, Іспанії, Греції, Швеції,Чехії та інших країнах.

Загалом від коронавірусу за кордоном одужали 45 українців. Сім громадян України за кордоном померли з початку епідемії COVID-19.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 1 травня в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 10 861 людини. Померли вже 272 особи, натомість одужали – 1413 пацієнтів.