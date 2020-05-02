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Поранений український військовий одружився у госпіталі

Ольга Денисяка

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У Національному військово-медичному клінічному госпіталі у Києві одружився поранений український військовий. Для цього там провели виїзну церемонію. Про це Львівському порталу повідомили у Командуванні медичних сил Збройних сил України.

 

У повідомленні йдеться, що чоловік отримав вкрай важке поранення 10 квітня у зоні бойових дій під Авдіївкою. Його прооперували у місцевій лікарні, а згодом вертольотом доправили до столиці.

«Ігор та Анна познайомилися кілька років тому неподалік від Водяного на Донеччині, де дівчина мешкала зі своєю родиною, а хлопець виконував завдання з відсічі російської збройної агресії. Згодом він забрав її разом з 8 річним сином до себе на Миколаївщину. У 2018 році у них народилася спільна донька», – йдеться у повідомленні.

Весілля пара планувала вже кілька років, а 11 квітня чоловік мав повернутися з відпустки та одружитися.

«Тож як тільки він прийшов до тями після операції та додзвонився до коханої, вони вирішили, що одружаться як тільки хлопець зможе самостійно стояти на ногах», –  повідомили у Командуванні.

Фото: АрміяInform

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