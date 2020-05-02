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На Стрийщині легковик заїхав під фуру: п’ятеро постраждалих

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 1 травня, водій автомобіля «ВАЗ-2105» в’їхав у припарковану на узбіччі вантажівку. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, серед них –10-річна дитина. По це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

ДТП сталась близько 14:05 год. на автодорозі «Київ-Чоп» у Стрийському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль «ВАЗ-2105», яким керував 47-річний мешканець Вінницької області, зіткнувся з запаркованою на узбіччі  вантажівкою «ДАФ» під керуванням 54-річного жителя міста Черкаси.

Внаслідок зіткнення постраждали водій «Лади» та четверо його пасажирів – мешканці Вінничини віком 10,19, 26 та 38 років. Усіх госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Санкція статті передбачає максимальне покарання – позбавлення волі до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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