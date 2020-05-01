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У Буському районі горів торф

Наталя Дуляба

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У четвер, 30 квітня, рятувальники пів дня гасили пожежу торфу, яка виникла у селі Гута Буського району. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Про пожежу надзвичайники дізналися орієнтовно о 09:51 год. На відкритій території зайнявся торф.

На місце події негайно виїхали рятувальники. На те, щоб загасити вогонь, їм пішло пів дня – пожежу ліквідували о 15:51 год.

«Торф’яні пожежі відрізняються від решти пожеж тривалістю ліквідації та потенційною можливістю збільшення масштабів. Через це для їхньої ліквідації потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. Торф’яні пожежі небезпечні раптовими проривами вогню з-під землі і тим, що їх край не завжди помітний. Під загрозою опиняються не лише компоненти екосистеми, а й домівки людей, які межують із торф’яними полями. Запобігти торф’яним пожежам завжди легше, ніж їх загасити», – наголошують у ДСНС.

Відтак мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил пожежної безпеки і бути максимально обережними у поводженні з вогнем на відкритій території, а особливо перебуваючи поблизу торфовищ.

Зазначимо, протягом квітня на території Львівщини виникало щонайменше чотири пожежі торфу: у Радехівському, Городоцькому, Самбірському і Перемишлянському районах. Частину з цих займань рятувальники гасили по декілька днів.

Як писав Львівський портал, із приходом весни на Львівщині активізувались палії сухої трави. Через їхню необережність на території області щодня спалахують пожежі на відкритих територіях. Надзвичайники щоденно гасять від двох-трьох десятків таких пожеж аж до сотні.

13 квітня Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за спалювання сухої трави. За спалювання сухостою на будь-якій території штраф тепер становить від 3060 до 21 420 гривень, а на території природно-заповідного фонду – від 6120 до 30 600 гривень.

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