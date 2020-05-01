Провокації у лікарнях Львова: медики закликають втрутитись СБУ

Львівська обласна клінічна лікарня заявила про спроби двох чоловіків дестабілізувати роботу медзакладу у час пандемії коронавірусу. Це вже друга лікарня у Львові, яка за останні кілька днів скаржиться на дії провокаторів. Про це повідомляє Львівський портал.

Сьогодні, 1 травня, Львівська обласна клінічна лікарня на своїй сторінці у Facebook опублікувала заяву, у якій йдеться про провокації та перешкоджання роботи медзакладу з боку двох чоловіків.

Інцидент стався у четвер ввечері, 30 квітня. Орієнтовно о 22:00 год. «швидка» привезла в лікарню пацієнта, який скаржився на погіршення самопочуття після того, як його напередодні нібито побили охоронці лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука.

«Пацієнт Т. скаржився на погане самопочуття, головокружіння, блювоту, мав травму ока. Черговий лікар приймального відділення Оксана Ликова призначила усі необхідні консультації невролога, офтальмолога, хірурга та обстеження: КТ, ЕКГ, загальний аналіз крові. Результат обстежень – пацієнт не потребує госпіталізації. Однак самому пацієнтові це не підходило і він вимагав госпіталізації», – йдеться у заяві обласної клінічної лікарні.

Чоловік викликав на місце поліцію, проте вони не побачили у цьому випадку правопорушення. Згодом чоловік на ім’я П., який приїхав разом із пацієнтом, теж поскаржився на погане самопочуття і підвищення тиску. Медики стверджують, що надали йому необхідну допомогу, втім причин для госпіталізації теж не було.

При цьому в обласній клінічній лікарні зауважують, що чоловік на ім’я П. кілька днів тому теж влаштовував подібну «виставу» у лікарні швидкої допомоги.

«Ця історія тривала до 04:00 год. ранку. Постійно наші «пацієнти» шукали нових і нових приводів для госпіталізації, також ображали лікаря, закидаючи їй непрофесійність. Крім того, один із них ходив лікарняними коридорами і постійно щось знимкував. Нашу лікарню “нічні гості” покинули зі словами: “…Ви нас перемогли і ми йдемо в госпіталь”», – кажуть медики.

Всю цю ситуацію у лікарні називають черговою провокацією з метою дестабілізації її роботи. Медики закликали СБУ втрутитись і забезпечити можливість їм надавати професійну допомогу хворим під час пандемії коронавірусу.

«Ситуацію, що зараз склалась, Львівська обласна клінічна лікарня вважає черговою провокацією. В той час, коли медики області роблять усе можливе й неможливе, аби надавати усю необхідну допомогу хворим в складній ситуації пандемії, жертвуючи інколи своїм здоров’ям та життям, знаходяться особи, які задля розваги чи з іншою метою намагаються дестабілізувати роботу медичних закладів. Тому звертаємося до Служби Безпеки України із заявою щодо усунення вищезазначених порушень і надання можливості медикам надавати професійну допомогу пацієнтам», – вказано у заяві.

Зазначимо, перший такий інцидент стався 27 квітня у міській лікарні швидкої допомоги. За даними Львівської міськради, двоє осіб, які представилися журналістами інформагентства STOP корупції, влаштували провокацію. Спочатку вони знімали на камеру роботу медзакладу в умовах пандемії COVID-19, проте згодом почали поводитися агресивно, через що адміністрація попросила вийти на вулицю.

Потім нібито журналісти захотіли перевірити, як медики прийматимуть пацієнта з інфарктом чи інсультом, тож один із них почав пробиратися у приймальне відділення, попередньо не продезінфікувавши руки і не вимірявши температуру тіла. Порушника затримали «муніципали», але той скаржився на проблеми зі серцем, тож його взялись оглядати медики.

«Пацієнта оглянули, усі показники були в нормі, зокрема й серцебиття, однак зафіксували підвищену температуру тіла – 37,4 градусів. Йому провели експрес-тест на коронавірус, він виявився негативний. Проте в процесі розмови встановлено, що 24 квітня він перебував в інфекційній лікарні і дитячій лікарні Івано-Франківська, де перебувають на лікуванні пацієнти з коронавірусом, а тому міг контактувати з ними», – повідомляли у мерії.