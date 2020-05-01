На кордоні з Польщею затримали контрабанду мобільних телефонів на мільйон гривень

У четвер, 30 квітня, у пункті пропуску «Краковець-Корчова» працівники митниці знайшли в мікроавтобусі українця понад 230 контрабандних мобільних телефонів загальною вартістю понад мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Як повідомляється, у пункт пропуску «Краковець-Корчова» з Республіки Польща прибув вантажний мікроавтобус, яким керував українець. Згідно з документами, він перевозив на адресу одного з підприємств Львівщини телевізори та холодильники. Також чоловік заявив про наявність особистих речей.

«У працівників митниці виникли підозри про можливе приховування товарів від митного контролю. Тож автомобіль скерували в місце поглибленого огляду товарів та транспортних засобів. Під час огляду в спеціально виготовленому сховищі під заднім пасажирським сидінням та в коробці з телевізором митники знайшли мобільні телефони торгової марки Xiaomi Redmi різних моделей», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють митники загальна вартість 239 телефонів, які знайшли у спеціально виготовленому сховищі автомобіля, становить понад мільйон гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Телефони та автомобіль було вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця