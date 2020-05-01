Китай не допускає ВООЗ до розслідування виникнення COVID-19

Китайська влада не допустила експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я до участі у розслідуванні походження нового коронавірусу. Про це повідомляє Укрінформ з посиланям на Sky News.

«Ми знаємо, що національне розслідування (Китаю, – ред.) вже ведеться, але на цій стадії ми не були запрошені для участі», – заявив представник ВООЗ у КНР Ґауден Галі

Він також зазначив, що ВООЗ продовжує робити запити у структури охорони здоров’я та органи влади Китаю з цього питання.

За словами представника організації, її пріоритетом залишається отримання якомога більшої інформації про вірус, щоб запобігти повторенню пандемії.

Львівський портал повідомляв, що станом на 1 травня у світі коронавірусом вже інфікувалися 3 310 039 людей. Водночас померли 234 143 особи, а одужали – 1 043 245.