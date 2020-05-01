Через хористів Московського патріархату село закрили на карантин

У Рівненській області на карантин закрили село Зоря після того, як там почався спалах коронавірусної хвороби Covid-19. За інформацією місцевого видання, спалах коронавірусу в селі стався після того, як церковний хор з місцевого храму УПЦ Московського патріархату повернувся із Почаївської лаври на Тернопільщині, яка також підпорядкована Московському патріархату, пише Zaxid.net.

Село закрили на карантин ще 28 квітня. Там встановили три карантинні пости, на яких пропускають транспорт, попередньо дезінфікуючи його. Решту 10 в’їздів у село заблокували.

За словами місцевих жителів, хор тамтешнього храму УПЦ МП нещодавно їздив до Почаївської лаври, де теж виявили спалах коронавірусу. Невдовзі після повернення хористів до села, там почали фіксувати перші випадки коронавірусної хвороби. Нині Covid-19 підтвердили у майже 50 жителів Зорі.

«У Зорі вірус рознесли під час церковних богослужінь. У всіх хористів МП підтвердили діагноз. Частина з них у важкому стані лікується в Рівному. У селі усі пересварилися, погрожують розправою», – розповіли місцеві жителі.

Нагадаємо, що через ситуацію з коронавірусом у Почаєві місцева влада готова просити центральну владу про запровадження там надзвичайного стану.

13 квітня повідомлялось, що від коронавірусу помер 40-річний монах із Почаївської лаври.

У березні-квітні 2020 ПЦ Московського патріархату проводила масові заходи на території Києво-Печерської лаври під час карантину внаслідок пандемії коронавірусу, внаслідок чого поставила під загрожу життя та здоров’я багатьох прихожан.

Зазначимо, що Києво-Печерська лавра перебуває на повному карантині після того, як там стався спалах коронавірусу. Хворих близько 150 людей.

14 квітня Києво-Печерська лавра попросила про допомогу в постачанні матеріалів для лікування хворих від коронавірусу. 18 квітня перед Великоднем гуманітарну допомогу семінаристам, які також хворіють у лаврі, передала Православна церква України.

На Львівщині коронавірус підтверджено у двох священників.