За вантажівки для армії переплатили 17 млн грн

Детективи Національного бюро повідомили колишнім заступнику міністра оборони та директору департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало державі 17,44 млн грн збитків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАБУ.

Слідством встановлено, що ексзаступник міністра оборони та директор згаданого департаменту у змові з колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом. Виробником та постачальником цих транспортних засобів виступила компанія, за версією слідства, афільована з посадовцем РНБО.

На стадії формування державного оборонного замовлення на 2017-2019 рр. до вантажних автомобілів, які планували закупити коштом державного бюджету для потреб армії, уряд висунув низку вимог. З-поміж іншого, йшлося про рівень локалізації (обсяг робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримання вітчизняного виробника) мав становити не менше 60%. На той момент згадані автівки не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації всього у 10%.

Згодом в результаті лобістських дій вимоги до локалізації зменшили до 20%. Попри той факт, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення, однак за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% впродовж трьох років. Компанія на ці умови пристала. Однак, як згодом встановило слідство, відповідні витрати зі збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перекладе на бюджет, що згодом підтвердять залучені спеціалісти Державної аудиторської служби.

Контракт між Міноборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату і фіксував неможливість перегляду ціни та граничність визначених контрактом статей калькуляції. Тим не менше, всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадовці департаменту Міноборони, відповідальні за цю закупівлю, її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником Міністра оборони. В результаті, постачальнику автівок незаконно переплатили 17,44 млн грн, що підтверджено висновками Держаудитслужби та експертизи.

За цими фактом в жовтні 2019 року про підозру у зловживанні службовим становищем повідомлено експершому заступнику секретаря РНБО.

Колишній заступник Міністра оборони є обвинуваченим в іншій справі, вже розслідуваній НАБУ і САП: за фактом розкрадання понад 58 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України.