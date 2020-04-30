Послуга «є-Малятко» стала доступною у РАЦСах Львова

У відділах державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) відтепер можна скористатися комплексною послугою «Є-малятко». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)

Як зазначається, 30 квітня працівники відділів ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) видали перші свідоцтва про народження дітей в рамках пілотного проекту «Є-малятко»: 11 заяв було подано батьками у Львові, і 3 – у Рівному.

«Наразі послуга об’єднує до 10 сервісів. Їх можна отримати у ЦНАПах Львова, Рівного та Луцька, через адміністраторів ЦНАП безпосередньо у пологовому будинку, а тепер ще і у всіх відділах ДРАЦС обласних центрів», – зазначив начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) Юрій Добош.

Щоб отримати комплексну послугу у будь-якому з відділів ДРАЦС Львова, Луцька та Рівного, батькам знадобляться:

медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о);

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору у випадках, визначених законом;

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору у випадках, визначених законом; письмова згода другого з батьків (у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами) щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини разом з одним із них (у випадку подання документів у паперовій формі та звернення одного із батьків) або згоди батьків на реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, підтвердженої їх кваліфікованими електронними підписами або засвідченої кваліфікованим електронним підписом нотаріуса (у випадку подання документів в електронній формі) відповідно до Правил реєстрації місця проживання;

заяви матері та батька дитини про визнання батьківства (у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків);

письмова згода одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища (у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків.

У перший день запровадження сервісу у відділах ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) оброблено 14 заяв та надано послуги, серед яких: державна реєстрація народження, призначення державної допомоги при народженні дитини, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера, реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Як відомо, 25 лютого у Львові офіційно запустили послугу «є-Малятко» – комплексний сервіс, який дозволить новоспеченим батькам отримати 10 послуг за однією заявою просто у пологовому будинку. Ця послуга стала доступною у трьох пологових будинках міста.