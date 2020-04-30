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На розсилку SMS про коронавірус Львів витратить 300 тисяч

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення із бюджету 300 тисяч гривень на розсилку львів’янам SMS-повідомлень щодо епідемії коронавірусу. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 30 квітня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Виконком вніс зміни до бюджету Львова, передбачивши 300 тисяч гривень на SMS-розсилку інформації про коронавірус.

Так, за ці кошти оператори мобільного зв’язку надсилатимуть SMS-повідомлення мешканцям Львова, Винників, Брюховичів і Рудного «для забезпечення інформування щодо епідемії COVID-19».

Гроші на ці потреби у мерії «зняли» з програми цифрового перетворення Львова на 2016-2020 роки.

Зазначимо, що розсилати «коронавірусні» SMS-повідомлення львів’янам будуть оператори мобільного зв’язку «Київстар» і «Водафон», які наприкінці березня перемогли у відповідному тендері Львівської міськради. За надані послуги компанії отримають трохи більше 281 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Львівщині виявили 430 хворих на коронавірус, померли 14 осіб. Останньою жертвою COVID-19 став 70-річний львів’янин, у якого був інфаркт і двостороннє запалення легень.

В Україні кількість хворих сягла понад 10 400 людей, 261 особа померла.

Як писав Львівський портал, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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