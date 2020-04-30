На дофінансування паліативної допомоги Львів «підкине» понад 6,5 млн грн

Двом медзакладам у Львові, які надають паліативну допомогу, бракує фінансування від Нацслужби здоров’я. Тому мерія виділить на ці потреби додатково більше 6,5 млн грн. Відповідне рішення сьогодні, 30 квітня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком затвердив міську програму надання і розвитку паліативної та хоспісної допомоги на 2020 рік. Вона передбачає дофінансування лікарні «Госпіс» та паліативного відділення 4-ї міської лікарні.

Як пояснила заступниця мера Львова з гуманітарних питань Галина Слічна, коштів, які виділяє Наслужба здоров’я України, на вищезгадані медзаклади, не вистачає. Тому із бюджету міста виділять 6,65 млн грн, які скерують і на зарплати медперсоналу.

«Всі наші заклади охорони здоров’я перетворилися в комунальні некомерційні підприємства, і вже з 1 квітня фінансуються виключно з Національної служби здоров’я України. Але був суттєво понижений коефіцієнт на оплату за одного хворого, фактично на 50%. Тож виглядає так, що ми опинилися у проблемній ситуації, бо коштів, які виділяє на паліативну допомогу Нацслужба здоров’я, не вистачає. А лікарня «Госпіс» і паліативне відділення у 4-ій міській лікарні є вкрай необхідними. Тому ми виділяємо з бюджету 6,65 млн грн, щоб забезпечити функціонування і виплату заробітної плати медичним працівникам», – прокоментувала Галина слічна.

Нагадаємо, із 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи. Всі лікарні і медичні центри, перетворившись у комунальні некомерційні підприємства, починають отримувати фінансування від Нацслужби здоров’я за надані медичні послуги пацієнтам. При цьому українці отримують гарантований пакет безкоштовних послуг, а також більше не є при’язаними до конкретної лікарні. Всі деталі читайте у матеріалі Львівського порталу «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».