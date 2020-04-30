Мешканці села у Миколаївському районі затримали палія сухої трави

У середу, 29 квітня, мешканці села Ілів Миколаївського району викрили та затримали палія сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Як повідомляється, у цей день представники ДСНС, обласної екоінпекції та правоохоронці проводили рейд у Миколаївському районі для попередження виникнення пожеж сухої трави. Під час нього до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сухостою поблизу села Ілів Миколаївського району. До місця події негайно виїхали вогнеборці та представники рейдової групи.

Згодом з’ясулося, що місцевими мешканцями був виявлений та затриманий громадянин, який здійснив підпал трави. Працівники екологічної служби на місці події взяли у чоловіка пояснення та склали на порушника адмінпротокол за спалювання сухої рослинності.

У ДСНС зазначають, що за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків громадяни несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 3 060 гривень до 6 120 гривень.

«Такі рейди будуть проводитись і у подальшому, а при виявленні порушників відразу будуть складатись адмінпротоколи.Наголошуємо, якщо Ви виявили пожежу, негайно телефонуйте за номером 101, а якщо помітили особу причетну до загорання викликайте представників поліції за номером 102!», – зазначають надзвичайними.

Рятувальники вкотре наголошують, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонено.

«Внаслідок пожеж вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів. Руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії, які відіграють важливу роль у мікробіологічних процесах і допомагають рослинам засвоювати корисні речовини. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе: гинуть рослини, комахи, молодняк звірів та птахів», – наголошують у ДСНС.

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Нагадаємо, дотепер за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків громадянам «світив» штраф розміром від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. Лише за особливо великі збитки довкіллю була передбачена кримінальна відповідальність.

Втім 13 квітня Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за спалювання сухої трави. За спалювання сухостою на будь-якій території штраф тепер становить від 3060 до 21 420 гривень, а на території природно-заповідного фонду – від 6120 до 30 600 гривень.

Відео: ДСНС