Ситуація з COVID-19 в світі: кількість інфікувань у США перевалила за мільйон

У світі станом на 29 квітня коронавірусом захворіло вже 3 150 493 людей. При цьому померли 218 466 осіб, а одужали – 964 205.
За даними Worldometers, за минулу добу найбільше летальних випадків зафіксували:
1.США – 59,266 (+2,470)
2.Британія – 21,678 (+586)
3.Бразилія – 5,063 (+520)
4.Італія – 27,359 (+382)
5.Франція – 23,660 (+367)
6.Іспанія – 23,822 (+301)
7.Еквадор – 871 (+208)
8.Німеччина – 6,314 (+188)
9.Канада – 2,859 (+152)
10.Бельгія – 7,331 (+124)
Найбільше захворілих за минулу добу:
1.США – 1,035,765 (+25,409)
2.Росія – 93,558 (+6,411)
3.Бразилія – 72,899 (+6,398)
4.Британія – 161,145 (+3,996)
5.Іспанія – 232,128 (+2,706)
6.Франція – 165,911 (+2,638)
7.Перу – 31,190 (+2,491)
8.Туреччина – 114,653 (+2,392)
9.Італія – 201,505 (+2,091)
10.Індія – 31,324 (+1,873)
Як повідомляв Львівський портал, станом на 28 квітня у світі було зафіксовано 3 064 895 хворих на коронавірус. Водночас 211 609 осіб померли, а 922 581 людина одужала.
Водночас за останніми даними коронавірусну інфекцію в Україні підхопили вже 9 866 людей. Внаслідок ускладнень 250 людей померли, одужали –1103.
Соломія Головіна