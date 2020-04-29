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Ситуація з COVID-19 в світі: кількість інфікувань у США перевалила за мільйон

Соломія Головіна

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У світі станом на 29 квітня коронавірусом захворіло вже 3 150 493 людей. При цьому померли 218 466 осіб, а одужали – 964 205.

 

За даними Worldometers, за минулу добу найбільше летальних випадків зафіксували:

1.США – 59,266 (+2,470)

2.Британія – 21,678 (+586)

3.Бразилія – 5,063 (+520)

4.Італія – 27,359 (+382)

5.Франція – 23,660 (+367)

6.Іспанія – 23,822 (+301)

7.Еквадор – 871 (+208)

8.Німеччина – 6,314 (+188)

9.Канада – 2,859 (+152)

10.Бельгія – 7,331 (+124)

Найбільше захворілих за минулу добу:

1.США – 1,035,765 (+25,409)

2.Росія – 93,558 (+6,411)

3.Бразилія – 72,899 (+6,398)

4.Британія – 161,145 (+3,996)

5.Іспанія – 232,128 (+2,706)

6.Франція – 165,911 (+2,638)

7.Перу – 31,190 (+2,491)

8.Туреччина – 114,653 (+2,392)

9.Італія – 201,505 (+2,091)

10.Індія – 31,324 (+1,873)

Як повідомляв Львівський портал, станом на  28 квітня у світі  було зафіксовано 3 064 895 хворих на коронавірус. Водночас 211 609 осіб померли, а 922 581 людина одужала.

Водночас за останніми даними коронавірусну інфекцію в Україні підхопили вже 9 866 людей. Внаслідок ускладнень 250 людей померли, одужали –1103.

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