«Запобігти простіше, ніж погасити». Рятувальники ліквідували торф’яну пожежу на Радехівщині

Вогнеборці погасили торф’яну пожежу в с. Тетевчиці Радехівського району. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про займання надійшла рятувальникам 28 квітня о 08:18 год.

Пожежу вдалось локалізувати о 14:32 та ліквідувати о 18:47. Вогнем знищено торф окремими осередками на площі 500 кв.м.

До ліквідації загорання було залучено 4 рятувальника та 1 одиницю спецтехніки.

Головне управління ДСНС у Львівській області звертається до населення дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи поблизу торфовищ.

«Торф’яні пожежі відрізняються від решти пожеж тривалістю ліквідації та потенційною можливістю збільшення масштабів. У зв’язку з цим, для їх ліквідації потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. Складність гасіння таких пожеж полягає у тому, що горіння проникає у більш глибокі шари торфу. При підземних пожежах, вогню на поверхні ґрунту немає, лише інколи він пробивається з-під землі, але скоро зникає. Але разом з тим, виділяється дим, який стелиться по поверхні. На такі пожежі не впливають ні вітер, ні добові зміни погоди, а горіння може тягнутися місяцями.

Під загрозою опиняються не лише компоненти екосистеми, а й домівки людей, які межують із торф’яними полями», – наголошують рятувальники

Пам’ятаймо, що запобігти торф’яним пожежам завжди легше, ніж їх загасити.

Як відомо, 13 квітня Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за спалювання сухої трави. За спалювання сухостою на будь-якій території штраф тепер становить від 3060 до 21 420 гривень, а на території природно-заповідного фонду – від 6120 до 30 600 гривень.

Із настанням весни на Львівщині активізувались палії сухої трави. Через їхню необережність на території області щодня спалахують пожежі на відкритих територіях. Надзвичайники щоденно гасять від двох-трьох десятків таких пожеж аж до сотні.