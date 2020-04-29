У лікарні швидкої допомоги вперше лапароскопічно видалили пухлину

Хірурги львівської лікарні швидкої допомоги вперше видалили пухлину за допомогою лапароскопї – це коли операція проводиться через крихітний розріз. Про це Львівському порталу повідомили у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Пацієнтом був 32-річний чоловік. Новоутворення виявив випадково, коли обстежував хребет. У зріз зображення МРТ тоді потрапила ліва нирка, на якій лікарі і побачили маленьку пухлину розміром 2 см.

Медики кажуть, що новоутворення було дуже небезпечним, адже розташовувалось фактично на ниркових судинах, які ще називають «воротами нирки». Це значно ускладнювало операцію, втім хірурги взялися зробити хворому лапароскопію.

«Іще донедавна пухлину хірургам довелося б видаляти класичним методом, роблячи відкриту і дуже травматичну операцію на нирці. Та нині, відколи урологічне відділення очолив Володимир Дмитрів, пацієнтам нашого закладу доступні лапароскопічні резекції – це коли пухлини видаляються через маленькі розрізи», – кажуть медики.

Операція пройшла успішно і завдяки лапароскопії пацієнт уже на четвертий день виписався з лікарні без жодних скарг.

Львівський портал розповідав, що лікарня швидкої допомоги у Львові наприкінці лютого розпочала пересаджувати органи. Для цього у медзакладі відкрили окреме відділення. Детальніше про це читайт у статті «Шанс на життя. Як у Львова починають трансплантацію органів».