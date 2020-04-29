У Дрогобичі Volkswagen збив 78-річну бабусю

Правоохоронці розслідують обставини аварії, через яку постраждала 78-річна дрогобиччанка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Попередньо встановлено, що ДТП сталась у вівторок, 28 квітня на вул. Володимира Великого у Дрогобичі.

39-річний львів’янин, керуючи автомобілем Volkswagen збив 78-річну місцеву мешканку. Пенсіонерку з травмами різного ступеня важкості доправили у лікарню.

Наразі поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження, триває слідство.