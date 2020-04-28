У світі від коронавірусу вже одужали понад 922 тисячі людей

Станом на ранок 28 квітня у світі на коронавірус захворіло 3 064 895 людей. Водночас 211 609 осіб померли, а 922 581 людина одужала. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers минулої доби від коронавірусу найбільше летальних випадків:

1.США – 56,797 (+1,384)

2.Франція – 23,293 (+437)

3.Британія – 21,092 (+360)

4.Італія – 26,977 (+333)

5.Іспанія – 23,521 (+331)

6.Бразилія – 4,543 (+272)

7.Німеччина – 6,126 (+150)

8.Канада – 2,707 (+147)

9.Бельгія – 7,207 (+113)

10.Іран – 5,806 (+96)

Найбільше за минулу добу захворілих:

1.США – 1,010,356 (+23,196)

2.Росія – 87,147 (+6,198)

3.Британія – 157,149 (+4,309)

4.Франція – 165,842 (+3,742)

5.Бразилія – 66,501 (+3,642)

6.Іспанія – 229,422 (+2,793)

7.Туреччина – 112,261 (+2,131)

8.Італія – 199,414 (+1,739)

9.Канада – 48,500 (+1,605)

10.Індія – 29,451 (+1,561)

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 27 квітня у світі коронавірусом заразилися 3 003 392 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 207 096 людей, одужали – 882 668 осіб.