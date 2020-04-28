У світі від коронавірусу вже одужали понад 922 тисячі людей

Станом на ранок 28 квітня у світі на коронавірус захворіло 3 064 895 людей. Водночас 211 609 осіб померли, а 922 581 людина одужала. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers минулої доби від коронавірусу найбільше летальних випадків:
1.США – 56,797 (+1,384)
2.Франція – 23,293 (+437)
3.Британія – 21,092 (+360)
4.Італія – 26,977 (+333)
5.Іспанія – 23,521 (+331)
6.Бразилія – 4,543 (+272)
7.Німеччина – 6,126 (+150)
8.Канада – 2,707 (+147)
9.Бельгія – 7,207 (+113)
10.Іран – 5,806 (+96)
Найбільше за минулу добу захворілих:
1.США – 1,010,356 (+23,196)
2.Росія – 87,147 (+6,198)
3.Британія – 157,149 (+4,309)
4.Франція – 165,842 (+3,742)
5.Бразилія – 66,501 (+3,642)
6.Іспанія – 229,422 (+2,793)
7.Туреччина – 112,261 (+2,131)
8.Італія – 199,414 (+1,739)
9.Канада – 48,500 (+1,605)
10.Індія – 29,451 (+1,561)
Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 27 квітня у світі коронавірусом заразилися 3 003 392 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 207 096 людей, одужали – 882 668 осіб.
Соломія Головіна