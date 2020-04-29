ДТП, яка забрала життя 4-річної дитини: справу щодо водія «Лексуса» скерували до суду

До суду скерували обвинувальний акт щодо водія «Лексуса», який виїхав на зустрічну смугу і втаранився у інший автомобіль. Внаслідок ДТП, яка трапилась 4 січня у с. Банюнин Кам’янка-Бузького району, загинула 4-річна дитина та 61-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

«Обвинувальний акт у кримінальному провадженні прокурори скерували до суду у середу, 29 квітня цього року», – зазначає прокуратура.

Встановлено, що водій автомобіля марки Lexus GS 300 грубо порушив правила дорожнього руху України, перетнувши суцільну лінію задля обгону. 28-річний чоловік виїхав на зустрічну смугу та врізався у автомобіль Chevrolet Malibu.

Внаслідок потужного зіткнення 4-річна дитина, яка перебувала в Chevrolet Malibu, загинула на місці події, а інша пасажирка, 61-річна жінка, через тиждень померла у лікарні.

Такі дії горе-водія кваліфікували за ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

У разі доведення вини фігуранту загрожуватиме від 5 до 10 років ув’язнення.