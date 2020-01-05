Поліція затримала водія причетного до смертельної ДТП

Вчора, 4 січня, близько 21:45 у селі Банюнин, Кам’янка-Бузького району зіткнулись автомобілі «Лексус» та «Шевроле». Внаслідок ДТП на місці загинула трирічна дівчинка, ще троє жінок з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як повідомлялося раніше, киянин, керуючи автомобіолем «Лексус» виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з автомобілем «Шевроле», під керуванням мешканця Київської області.

27-річного водія автомобіля «Лексус», поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Сьогодні, 5 січня, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини повідомили йому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення передбачено ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми хроків позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.