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За скид тваринних решток на Львівщині взялася прокуратура

Андрій Котенський

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Прокуратура Львівщини розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення земель тваринними рештками, що зафіксували на території села Либохора Сколівського району. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

 

Як стало відомо, на березі річки в с.Либохора у Сколівського районі невідома особа скинула скелетовані рештки тварин, що могло призвести до забруднення земель чи спричинити небезпеку для довкілля.

На цей час проводяться першочергові слідчі дії.

У разі виявлення та доведення вини причетної особи, їй може загрожувати штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на території села Либохора Сколівського району виявили незаконну утилізацію відходів тваринного походження.

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