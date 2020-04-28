ОСТАННІ НОВИНИ

На Сколівщині незаконно скинули вантажівку тваринних решток

Соломія Головіна

|

На території села Либохора Сколівського району 27 квітня виявили незаконну утилізацію відходів тваринного походження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Славської селищної ради.

 

Як зазначив Сергій Неупокоєв, який опублікував у Facebook моторошні фото з місця події, вантажна машина скинула цілий кузов тваринних відходів на березі річки, яка тече в село Либохора.

У Славській селищній раді зазначають, що за даним фактом проводиться перевірка.

«Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією з приводу даних обставин,  телефонувати в поліцію або до Славської селищної ради, це дозволить встановити деталі злочину та пред’явити звинувачення порушникам», – наголошується у інформації.

Фото: Facebook/Сергій Неупокоєв

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...