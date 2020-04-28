На Сколівщині незаконно скинули вантажівку тваринних решток

На території села Либохора Сколівського району 27 квітня виявили незаконну утилізацію відходів тваринного походження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Славської селищної ради.

Як зазначив Сергій Неупокоєв, який опублікував у Facebook моторошні фото з місця події, вантажна машина скинула цілий кузов тваринних відходів на березі річки, яка тече в село Либохора.

У Славській селищній раді зазначають, що за даним фактом проводиться перевірка.

«Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією з приводу даних обставин, телефонувати в поліцію або до Славської селищної ради, це дозволить встановити деталі злочину та пред’явити звинувачення порушникам», – наголошується у інформації.

Фото: Facebook/Сергій Неупокоєв