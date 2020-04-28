Від рук російських окупантів загинув ще один український захисник

Сьогодні, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції українських захисників на Луганщині. В результаті обстрілів загинув український захисник. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Організації об’єднаних сил.

Російські окупанти вели вогонь із району житлових кварталів Голубівського і застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи, а також станкові гранатомети.

З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 «Золоте».

На жаль, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.