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Від рук російських окупантів загинув ще один український захисник

Андрій Котенський

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Сьогодні, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції українських захисників на Луганщині. В результаті обстрілів загинув український захисник. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Організації об’єднаних сил.

 

Російські окупанти вели вогонь із району житлових кварталів Голубівського і застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи, а також станкові гранатомети.

З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 «Золоте».

На жаль, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

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