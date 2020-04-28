У Стрию припинили діяльність наркодилерів

У Стрию поліцейські припинили діяльність зловмисників, причетних до збуту наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, шестеро жителів райцентру віком від 30 до 36 років, з яких троє – жінки, організували у Стрию та на території району збут наркотичних речовин «маріхуана», «амфетамін» та нарковмісних таблеток «субутекс».

Поліцейські провели першочергові слідчі дії, під час яких виявили та вилучили речовини, схожі на наркотики, які скеровані на експертне дослідження, а також інші докази причетності зловмисників до вчинення кримінального правопорушення.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів зловмисникам загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Галицький районний суд Львова, за клопотанням прокурорів, обрав для усіх шести підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши заставу від 85 до 105 тисяч гривень кожному.