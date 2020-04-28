Після завершення пандемії у готелях Туреччини більше не буде «шведського столу»

Турецькі готельєри відмовляться від «шведського столу» задля епідеміологічної безпеки туристів після відкриття готелів, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на газету Ahaber.

«Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Ерсой анонсував нові правила для готельєрів, які почнуть діяти після запуску внутрішнього туризму наприкінці травня. Згідно з нововведеннями, системи харчування «шведський стіл» більше не буде. Передбачається, що її замінить комплексне меню», – пише видання.

Як зазначає газета, насамперед відкриються готелі, які мають сертифікати про відсутність коронавірусу. Спочатку вони використовуватимуть для прийому гостей лише половину номерного фонду. Крім того, ресторани на території готелів мають забезпечити соціальне дистанціювання. Кількість шезлонгів на пляжах буде зменшено вдвічі. Деякі готелі зможуть запропонувати сім’ям бунгало для проживання, а також закріпити за ними шезлонги на пляжі або біля басейну.

Деяких заходів буде вжито не лише в готелях, а й у кафе, ресторанах та інших розважальних закладах курортів. Так, підвищені вимоги будуть до персоналу: вони зобов’язані перед початком робочого дня проходити медогляд, працювати в рукавичках і масках, у деяких випадках може бути використаний спеціальний захисний одяг.

Нові правила стосуватимуться і яхтингу: кількість пасажирів на судні буде скорочено, щоб забезпечити дистанціювання.

«Ми готуємося до запуску внутрішнього туризму вже до 15 травня. Думаю, що найпопулярнішими об’єктами розміщення будуть апартаменти та бутик-готелі. Варто зазначити, що ціни на розміщення можуть зрости», – цитує Ahaber мера міста Ула на узбережжі Егейського моря Ісмаїла Аккая.

Як повідомляє видання, Туреччина розраховує розпочати прийом іноземних гостей до кінця серпня. Для гарантування епідеміологічної безпеки туристів у літаках буде організовано спеціальне розміщення – середнє пасажирське сидіння залишиться вільним.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 28 квітня у світі на коронавірус захворіло 3 064 895 людей. Водночас 211 609 осіб померли, а 922 581 людина одужала. Що стосується Туреччини, то тут зафіксовано понад 112 тисяч хворих на COVID-19, при цьому недуга забрала життя 2 900 осіб.