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На Львівщині судитимуть поліцейського, якого підозрюють у смертельній ДТП

Вероніка Рой

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До Старосамбірського районного суду скерували обвинувальний акт стосовно поліцейського, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратурі у Львівськійобласті.

 

Мова йде про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на автодорозі Старий Самбір-КПП «Смільниця» у листопаді 2019 року. Тоді, за версією слідства, 28-річний слідчий одного з районних відділів поліції м.Львова за кермом автомобіля «Део Ланос» перевищив швидкість та втратив контроль над транспортом. Авто виїхало на узбіччя та перекинувся.

У результаті ДТП 27-річний пасажир автівки загинув. Зазначимо, що поліцейський перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Його дії кваліфікували за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

На цей час досудове розслідування, яке здійснювали слідчі Територіального управління ДБР розташованого у м.Львові завершено, а обвинувальний акт 28 квітня скеровано до Старосамбірського районного суду Львівської області.

За вчинене фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

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