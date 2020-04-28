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«Муніципальна варта» отримає 18 мільйонів за охорону двох десятків об’єктів у Львові

Наталя Дуляба

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Сесія Львівської міської ради виділила ЛКП «Муніципальна варта» більше 18 мільйонів, за які підприємство до кінця 2020 року охоронятиме два десятки об’єктів, в тому числі й саму мерію. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 28 квітня, проголосували 45 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Протягом квітня-грудня «Муніципальна варта» охоронятиме трохи більше двох десятків об’єктів у Львові. За цю роботу підприємство отримає 18,2 млн грн.

У прийнятій ухвалі депутати прописали чіткий перелік об’єктів, а також кількість годин, яку «муніципали» мають там відпрацювати. При цьому мерія дозволила залучати до охорони й субпідрядні організації «на договірних засадах».

Так, до кінця року «Муніципальна варта» має забезпечувати правопорядок 24 об’єктів, серед яких – приміщення Львівської міськради, районні адміністрації, ЦНАПи, Шевченківський гай, територію Грибовицького сміттєзвалища та майбутнього сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій.

Найбільше часу «муніципали» мають проводити, охороняючи лікарню швидкої допомоги (вартість – 4,8 млн грн), Шевченківський гай (3,6 млн грн) та об’єкти ЛКП «Зелене місто»: Грибовицьке сміттєзвалище, сміттєпереробний завод (3,2 млн грн).

На охорону будівлі Львівської міськради витратять 1,6 млн грн, усіх шістьох районних адміністрацій – 2,4 млн грн.

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Як писав Львівський портал, за три місяці 2020 року «Муніципальна варта» отримала майже 7 млн грн. За ці кошти підприємство охороняло майже два десятки об’єктів у місті.

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