Коронавірус забрав життя 76-річного мешканця Рудного

На Львівщині зафіксовли 13-ту смерть від коронавірусу. Жертвою недуги став 76-річний мешканець Рудного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівськоїт міської ради.

З 3 до 21 квітня пацієнт перебував на лікування у 1-ій міській клінічній лікарні ім. Князя Лева. 21 квітня був переведений в Центр легеневого здоров’я.

Результати ПЛР-аналізів за 4 квітня були негативними. Втім повторний забір біоматеріалу на аналіз ПЛР було зроблено 23 квітня, від 25 квітня результат – позитивний. Результати аналізів отримано 26 квітня.

Пацієнт помер 27 квітня. Серед супутніх патологій – гіпертонічна хвороба,ішемічна хвороба серця.

Нагадаємо, на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні. Натомість 58 пацієнтів вже одужали.