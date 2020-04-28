Депутати затвердили «Залізничнетеплоенерго» інвестпрограму на понад 7 мільйонів

У вівторок, 28 квітня, під час сесії Львівської міської ради депутати погодили інвестиційну програму для ЛКП «Залізничнетеплоенерго» на 2020 рік, передає Львівський портал.

Обсяг фінансування інвестпрограми «Залізничнетеплоенерго» сягає 7 млн 361 тис. грн.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк повідомила, що інвестиційною програмою передбачено:

реконструкцію котельні на вул. Широкій, 79а – 2,4 млн грн;

заміну теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи – 4,9 млн грн;

закупівлю цифрової техніки – 7,2 тис грн.

Нагадаємо, 5 березня депутати Львівської міської ради погодили інвестиційну програму для ЛМКП «Львівтеплоенерго» на 2020 рік. Обсяг фінансування інвестпрограми «Львівтеплоенерго» становить майже 26 млн грн.