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Депутати затвердили «Львівтеплоенерго» інвестпрограму на 26 мільйонів

Соломія Головіна

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Депутати Львівської міської ради під час сесійного засідання у четвер, 5 березня, погодили інвестиційну програму для ЛМКП «Львівтеплоенерго» на 2020 рік. «За» це проголосувало 37 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Обсяг фінансування інвестпрограми «Львівтеплоенерго» сягає  майже 26 млн грн.

Загалом вона передбачає проведення таких заходів:

– заміна теплових мереж (4,048 км; 16 ділянок) – 18,4 млн грн;

– реконструкція котельні на вулиці Тарнавського, 114 – 2,5 млн грн;

– реконструкція підвальної котельні на вулиці Кордуби, 12 – 1,8 млн грн;

– реконструкція підвальної котельні на вулиці Стецька, 5 – 1,2 млн грн;

– реконструкція котельні на вулиці Галицькій, 15 – 1,6 млн грн;

– закупівля офісної техніки (комп’ютер та комплектуючі) – 30 тис. грн.

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