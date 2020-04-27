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«Всеукраїнська школа онлайн» запускає уроки для молодших класів

Ольга Денисяка

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З 28 квітня проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» розпочинає трансляцію уроків для школярів 1-4 класів. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

 

Програма розрахована на п’ять тижнів і складається з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука та мистецтво.

Кожен урок триватиме 15 хвилин. Їх показуватимуть у вівторок та четвер, з 09:00 до 10:00 год. на телеканалах:

  • 1-й клас – «Піксель»;
  • 2-й клас – UA: Перший;
  • 3-й клас – UA: Культура;
  • 4-й клас – «ПлюсПлюс».

Також уроки можна буде переглянути на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. Їх перекладатимуть жестовою мовою.

«Основна мета проєкту – допомогти дітям початкової школи, які не мають сучасних девайсів, підключення до інтернету, підтримки дорослих, вчитися дистанційно. З огляду на кількість звернень щодо організації навчального процесу для наймолодших, зробити це було нашим обов’язком», – зазначила генеральна директорка Директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України Вероніка Селега.

Львівський портал повідомляв, що 6 квітня в Україні стартував проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», який має на меті забезпечити учням вільний доступ до знань. Школярі можуть переглянути онлайн-уроки, які транслюватиме низка українських телеканалів.

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