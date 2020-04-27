Під час роботи на земельній ділянці у Львові виявили ємкості з 2,4 кг ртуті

У Львові на вул. Тракт Глинянський під час проведення земляних робіт виявили дві гумові ємкості з ртуттю. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

Інформація про інцидент надійшла рятувальникам 26 квітня об 11:58 год. На місце негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ДСНС Львівщини.

Як з’ясувалось по прибуттю до місця події, людьми, під час обробляння своєї земельної ділянки було виявлено пакет із двома гумовими ємкостями з ртуттю, одна з яких – пошкоджена.

Зазначається, що рятувальники вилучили одну цілу ємність вагою 1200 г та провели механічним способом збір розлитої ртуті з другої ємності в кількості 1200 г на площі 8 кв.м.

Після проведення робіт, зібрану ртуть передано для утилізації в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Фото: ДСНС